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        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya Çorum etabı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:32
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        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya Çorum etabı başladı
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        AMASYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya-Çorum etabı başladı.

        Turun üçüncü etabında on takımda 50 bisikletçi Çorum’daki bitiş çizgisini geçmek için mücadele edecek. Amasya’da start Saradüzü Kışla Binası önünden verildi. 95 kilometrelik 3. etap için bisikletçiler pedal çevirecek.

        SAMKON Başkanı Hasan Kaya Aşçı, "Çarşamba günü sabah Samsun’dan çıkarak 170 kilometrelik bir Bafra dönümüyle beraber Havza’ya geldik. Havza’da bir gece konakladık. Dün sabah da Havza’dan çıktık 99 kilometre pedal çevirerek Amasya’ya geldik. Buradan da Çorum’a doğru yolumuza devam ediyoruz. Daha sonra Çorum’dan Çankırı'ya oradan da Kahramankazan’a geçerek finişimizi vereceğiz.” dedi.

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