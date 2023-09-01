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        Amasya'da 39 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın sürücüsü tutuklandı

        Amasya'da, 39 düzensiz göçmeni tır dorsesinde taşırken yakalanan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:12
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        Amasya'da 39 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın sürücüsü tutuklandı
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        AMASYA (AA) - Amasya'da, 39 düzensiz göçmeni tır dorsesinde taşırken yakalanan sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün uygulama noktasında bir tırın dorsesinde yakalanan 39 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hasan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilmişti.

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