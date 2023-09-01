Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da simitçi "Simidini al, paranı bırak" notuyla ürünlerini satışa sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:27 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da simitçi "Simidini al, paranı bırak" notuyla ürünlerini satışa sunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde belediye otogarında simit satan 58 yaşındaki Yunus Aytaç, "Simidini al paranı bırak" notuyla simitlerini müşterilerine sunuyor.

        Aytaç, Taşova Belediyesi Şehirlerarası Otogarı'nda otobüs yazıhanesi işletmeciliğinin yanı sıra otogar çevresinde simit de satıyor.

        İnsanlara güvendiğini, simit alan kişilerin ücretini bırakacağını belirten Aytaç, "Taşova Belediyesi şehirlerarası otogarında otobüs yazıhanesi işletmekteyim ayrıca simit satmaya da başladım. Yazıhanede işlerimin yoğunluğu nedeni ile simit arabam garaj dışında durmakta. Halkımıza ve vatandaşımıza güvendiğim için simit arabasının üzerine 'simidini al paranı bırak' yazısı yazdım. Zaman zaman simit arabamı kontrol ediyorum. İnsanlarımız simidini alıp parasını koyuyor. Bizim insanımız iyi ve temiz kalplidir. Bir simide tenezzül edecek insanlar değildirler diye düşünerek böyle bir çözüm buldum." dedi.

        Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadığını belirten Aytaç, şunları kaydetti:

        "Halkımızdan memnunum. Türk insanı gerçekten dürüsttür. Bu uygulamaya ilk başladığım zamanlar, 'Simidi alıp parayı bırakmazlar' diyenler oldu. Hiç kimse bir simit için kendisini düşürmez. Simidi alıp parayı bırakmazsa da 'Simidimizi yesin helal olsun.' dedim. Vatandaşlarımız bu uygulamadan memnun olduklarını söylüyorlar. 'Helal olsun iyi düşünmüşsün.' diyorlar. İnsanlara güvenmek lazım ve insanlarımız kendilerine güvenildiğini bilsin. Türk milleti olarak böyle düşünmemiz gerekir. Ben insanlarımıza güveniyorum ve her hangi bir şüphem yok."

        Simit alan İlhami Ünlü de "Simit satan arkadaşımız tezgahını bırakıp gitmiş, burada insanlar birbirlerine çok güveniyorlar. Bu uygulama insanlarımızın birbirine olan güvenini de artırmaktadır." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler

        Benzer Haberler

        Amasya'da 39 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın sürücüsü tutuklandı
        Amasya'da 39 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın sürücüsü tutuklandı
        TIR'ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı, sürücü tutuklandı
        TIR'ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı, sürücü tutuklandı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya Çorum etabı başladı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Amasya Çorum etabı başladı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya Etabı tamamlandı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya Etabı tamamlandı
        Amasya'da tır dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da tır dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı