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        Amasya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 17 sürücüye para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:37
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        Amasya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 17 sürücüye para cezası uygulandı
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        AMASYA (AA) - Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 17 sürücüye 22 bin 192 lira para cezası uygulandı.

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın huzur ve sükununu bozan, çevreye yüksek sesle rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

        İlçe genelinde yapılan denetimlerde, abartı egzozla çevreye rahatsızlık veren, trafik güvenliğini tehlikeye atan, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan 17 motosiklet sürücüsüne 22 bin 192 lira para cezası uygulandı.

        Polis, yaptığı denetimlerde 5 motosikleti de trafikten men etti.

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Şaban Sağlam, AA muhabirine, gürültü kirliliğinin önüne geçmek için motosiklet denetimlerinin sürdüğünü söyledi.

        Motosiklet sürücülerini emniyetsiz ve kurallara aykırı davranmamaları konusunda uyaran Sağlam, şunları kaydetti:

        "Gürültü kirliliğinin nedeni modifiye araçlara ve motosikletlere taktırılan abartılı egzoz sistemidir. Özellikle halkın yoğun olduğu yerlerde ve saatlerde ortaya çıkan bu araçlar trafiği tehlikeye düşürdüğü gibi halkın huzurunu da bozmaktadır. Bu durumun bilincinde olan İlçe Emniyet Müdürlüğümüz denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan kural ihlali yapan motorlu araç sürücülerini emniyet güçlerimize bildirmelerini rica ediyoruz."

        Sağlam, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlaması amacıyla motosiklet denetimlerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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