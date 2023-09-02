Suluova Belediyesi 72 milyonluk 8 yatırımı hizmete açtı

AMASYA(AA) – Suluova Belediyesi tarafından 72 milyonluk 8 yatırımın toplu açılışı gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Amasya'nın kültür, tarih ve medeniyet şehri olduğunu söyledi.

Amasya’nın sadece tarih ve turizm şehir olarak kalmadığını, tarım ekonomisi, tarım endüstrisi ve sanayisi anlamında da çok ciddi mesafeler kat ettiğini belirten Doruk, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Türkiye’nin her yerinde çok ciddi manada dönüşümler yaşandı. Memnuniyetle görüyorum ki Amasya’da da fazlasıyla bu gelişme ve ilerleme yaşanmış. Bu tarım ve sanayi alanındaki gelişmelerde Suluova ilçesi de öncülük eden ilçelerinden biri olmuş." dedi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise 72 milyon değerindeki 8 proje, eser ve yatırım bugün halkımızın hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Açılışın ardından sanatçı 'Manuş Baba' olarak tanınan Mustafa Özkan konser verdi.

Açılışa, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.