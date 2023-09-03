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        Suluova'da 56 çocuk sünnet oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:32
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        Suluova'da 56 çocuk sünnet oldu
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        AMASYA (AA) – Suluova Belediyesi'nin 66. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen “1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali” kapsamında 56 çocuk sünnet ettirildi.

        Yeni Şeker Camisinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programın ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan sünnet merasiminde konuşan Belediye Başkanı Fatih Üçok, her yıl geleneksel olarak ilçenin kuruluş yıl dönümü olan 1 Eylül'de “1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali” kapsamında çeşitli etkinlik ve açılışlar düzenlediklerini söyledi.

        İslam dini ile Türk gelenek ve göreneklerinde sünnet olmanın ayrı bir yeri ve öneminin bulunduğunu hatırlatan Üçok, şunları kaydetti:

        “Göreve geldiğimiz günden beri 9 yıldır belediyemiz marifeti ile ihtiyaç sahibi yavrularımızın erkekliğe ilk adımı attıkları bu özel anlarına katkı sunarak sevinçlerine ortak olmaya özen gösteriyoruz. Sünnet hayatın önemli bir adımı ve erkekliğe ilk adımdır. Sünnetin bizim hem gelenek, hem kültürümüzde hem de dini inancımızda çok önemli bir yeri vardır. Amacımız bu kültürü yaşatmak ve çocuklarımızı yarına hazırlamak. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın bu özel gününde onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin bu özel anını, heyecan ve mutluluğunu birlikte paylaşıyoruz.” dedi.

        Konuşmasının ardından Üçok, çocukların sünnetinin yapıldığı Suluova Devlet Hastanesi yetkilileri ile sünnet yapan doktorlara teşekkür plaketi verdi. Sünnet olan çocuklara da gram altın hediye etti.

        Sünnet töreninin ardından belediye tarafından çocuklara tiyatro etkinliği düzenlendi.

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