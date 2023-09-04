Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon'da adli yıl açılış töreni yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Merzifon Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu, yaptığı konuşmada, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

        Kanun çerçevesinde tüm vatandaşlara yardımcı olmaya devam edeceklerini dile getiren Soylu, "Hukuk yolunda mücadele ederken kaybettiğimiz yargı şehitlerimizi, vatan uğruna can veren güvenlik güçlerimizi ve Türkiye Cumhuriyetini kurarak bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yeni adli yılımızın ülkemize ve milletimize, fedakarca görev yapan hakim, cumhuriyet savcısı, avukat ve tüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Törene, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ile Tuncer Basmacı ve diğer ilgililer katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU

        Benzer Haberler

        Amasya'da yaralı atmaca koruma altına alındı
        Amasya'da yaralı atmaca koruma altına alındı
        "Ju jitsu"da Türkiye şampiyonu Yiğit Ahmet, gözünü Avrupa'ya dikti
        "Ju jitsu"da Türkiye şampiyonu Yiğit Ahmet, gözünü Avrupa'ya dikti
        Suluova'da 56 çocuk sünnet oldu
        Suluova'da 56 çocuk sünnet oldu
        Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı
        Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı
        Suluova Belediyesi 72 milyonluk 8 yatırımı hizmete açtı
        Suluova Belediyesi 72 milyonluk 8 yatırımı hizmete açtı
        Amasya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 17 sürücüye para cezası uy...
        Amasya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 17 sürücüye para cezası uy...