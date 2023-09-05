Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 150 kişi taburcu edildi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 150 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 07:22 Güncelleme: 05.09.2023 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova'da bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 150 kişi taburcu edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlçe merkezinde gece çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan 150 kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        Tedavi altına alınanların çoğunun şebeke suyunu içtikten sonra rahatsızlandığını söylemesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, şebeke suyunun ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmamasını istedi. Belediye ikinci paylaşımında ise şebeke suyunun tedbir amaçlı bir süre kesileceğini duyurdu.

        Konuyla ilgili adli ve idare soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Yok böyle kutlama!
        Yok böyle kutlama!
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        TEM Otoyolu'nda feci kaza!
        TEM Otoyolu'nda feci kaza!
        Eric Bailly Beşiktaş'ta
        Eric Bailly Beşiktaş'ta
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Cezanın da böylesi
        Cezanın da böylesi
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        HKP Genel Başkanı Efe serbest bırakıldı
        HKP Genel Başkanı Efe serbest bırakıldı

        Benzer Haberler

        Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 35,7'ye düştü
        Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 35,7'ye düştü
        Merzifon'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Merzifon'da adli yıl açılış töreni yapıldı
        Amasya'da yaralı atmaca koruma altına alındı
        Amasya'da yaralı atmaca koruma altına alındı
        "Ju jitsu"da Türkiye şampiyonu Yiğit Ahmet, gözünü Avrupa'ya dikti
        "Ju jitsu"da Türkiye şampiyonu Yiğit Ahmet, gözünü Avrupa'ya dikti
        Suluova'da 56 çocuk sünnet oldu
        Suluova'da 56 çocuk sünnet oldu
        Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı
        Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı