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        Kaymakam Güldoğan, fabrika ziyaretlerinde bulundu

        Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:31
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        Kaymakam Güldoğan, fabrika ziyaretlerinde bulundu
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        OSB bünyesindeki fabrikaları gezerek yetkilileriyle görüşen Güldoğan, üretim kapasitesi ve sağlanan istihdam konularında bilgiler aldı.

        Güldoğan, ziyaretlerinin ardından gazetecilere, sanayici ve iş insanlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

        Merzifon’un sanayi alanında hızlı bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Güldoğan, "İlimiz ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan yatırımcılarımızla sık sık bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Merzifon'da sanayi alanında da önemli işler başarılıyor. Bu çalışmaların daha ileriye götürülmesi, yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Güldoğan, sanayi kuruluşlarının hem üretim hem ihracat hem de istihdam alanında ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.

        Güldoğan'a ziyaretlerinde OSB Müdürü Hasbi Altuntaş eşlik etti.

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