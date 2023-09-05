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        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:45
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        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Merzifon-Samsun kara yolu Şehzadeler Tüneli mevkisinde Souliko T. idaresindeki IA 777 NI yabancı plakalı tur otobüsü ile Hakan A. yönetimindeki 53 EK 301 plakalı tır ve Fatih E'nin kullandığı 57 BB 001 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle otobüste yolcu olarak bulunan Alexios A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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