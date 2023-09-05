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        Amasya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Amasya'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:32
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        Amasya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Bahçeleriçi Mahallesi'nde Fikri Ç. yönetimindeki 05 ABK 656 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necdet Ö'ye (61) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya başından ağır yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Necdet Ö, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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