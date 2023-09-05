Amasya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Amasya'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 05.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:32
Bahçeleriçi Mahallesi'nde Fikri Ç. yönetimindeki 05 ABK 656 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necdet Ö'ye (61) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya başından ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Necdet Ö, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.