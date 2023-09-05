Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        GÜNCELLEME - Taşova'da bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 211 kişi taburcu edildi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 211 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 07:22 Güncelleme: 05.09.2023 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Taşova'da bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 211 kişi taburcu edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlçe merkezinde gece, çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan kişiler, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        Tedavi altına alınanların şebeke suyunu içtikten sonra rahatsızlandığını söylemesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Taşova Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, şebeke suyunun ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmamasını istedi. Belediye ikinci paylaşımında ise şebeke suyunun tedbir amaçlı bir süre kesileceğini duyurdu.

        Konuyla ilgili adli ve idare soruşturma başlatıldı.

        Amasya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlara yer verildi:

        "Taşova ilçemizde 4 Eylül 2023 günü akşam saatlerinden itibaren 211 vatandaşımız bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle devlet hastanemize başvurmuştur. Hastanemize başvuran tüm vatandaşlarımızın gerekli takip ve tedavileri yapılarak taburcu işlemleri gerçekleştirilmiştir. Olayın kaynağının tespitine yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli araştırma, numune alım sonuçları ve analizleri de titizlikle yapılmaktadır."

        Belediye Başkanı Bayram Öztürk de gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını ve hemen gereken önlemleri aldıklarını belirtti.

        Öztürk, tahlil ve tetkiklerin yapıldığı süreçte hem tedbir amaçlı suları kestiklerini hem de su deposu ve isale hattının bakımıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Tahlil ve tetkik sonuçlarının alınmasının birkaç gün sürebileceğini bu nedenle su kesintisi yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Bu vakaların nereden çıktığı hususu kesin değildir. Bu süreçte bakım yaparken de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirleri almaya ve vatandaşlarımıza da destek olmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Vatandaşlardan bu süreçte şebeke suyu kullanmamalarını isteyen Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

        "Akşam saatlerinde temizlik çalışmaları bittikten sonra suyu hattımıza tekrar bağlayacağız, bu sürede hem klorlama hem de temizlik çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların asli ihtiyacı olan suyu en kısa sürede karşılamış olacağız. Sularımız hatta bağlandıktan sonra vatandaşlarımızdan ricamız özellikle yarın sabaha kadar su sirkülasyonunun sağlanacağı süre içinde su hattından su içmemeleri hazır su kullanmalarıdır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Kabine Toplantısı başladı
        Kabine Toplantısı başladı
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında

        Benzer Haberler

        Diyalize giderken otomobil çarptı; ağır yaralı
        Diyalize giderken otomobil çarptı; ağır yaralı
        Amasya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Amasya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kaymakam Güldoğan, fabrika ziyaretlerinde bulundu
        Kaymakam Güldoğan, fabrika ziyaretlerinde bulundu
        Amasya Üniversitesi 4 lisansüstü program daha açtı
        Amasya Üniversitesi 4 lisansüstü program daha açtı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı