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        Amasya Aydınca Barajı gövde inşaatında sona gelindi

        Amasya Aydınca Barajı'nın gövde inşaatında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:37
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        Amasya Aydınca Barajı gövde inşaatında sona gelindi
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        Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve beraberindeki teknik heyet, baraj şantiyesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipindeki Amasya Aydınca Barajı'nda 827 kotunda biten gövde inşaatında sona gelindiği belirtildi.Gövde dolgusunda kalan imalatın 15 Ekim'e kadar tamamlanacağı, ön yüz beton imalat hazırlıklarına başlanacağı bildirildi.

        Aydınca Barajı'nın bittiğinde 42 milyon metreküp su tutacağı ve 33 bin 300 dekar araziye hayat vereceği, barajın tahmini 2024 yılında su tutmasının beklendiği aktarıldı.

        Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik'e incelemelerinde DSİ Amasya Şube Müdürü Turgut Yorulmaz da eşlik etti.

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