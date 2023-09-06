Amasya'dan kısa kısa Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünce köylerde, tarla faresi ile mücadele anlatıldı.

Ziraat mühendisi Dursun Yüksel koordinesinde Ezinepazar ve Uygur köylerinde düzenlenen toplantıda tarla faresi ile mücadele yolları hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, "Tarla faresi ile mücadelede en önemli husus mücadelenin bireysel olarak değil, toplu mücadele şeklinde ve tekniğine uygun olarak yapılması gerekliliğidir. Bu şekilde yapılan mücadelede doğal dengeye zarar vermeden başarıya ulaşılmış olunacaktır." dedi.

- Amasya’da şap hastalığına karşı sonbahar dönemi aşı kampanyası başladı

Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında Amasya genelinde şap hastalığına karşı sonbahar şap aşılama kampanyasını başlattı.

Şap aşılama kampanyası kapsamında yılda iki dönem halinde, 2 aydan büyük tüm hayvanların altı ay aralıkla aşılaması planlanıyor. 1 Eylül'de başlayan aşılama işlemi 17 Kasım'a kadar sürecek.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, il genelinde 212 bin 601 büyükbaş ve 267 bin 416 küçükbaş hayvan bulunduğunu belirtti.

Göktekin, "Şap hastalığı özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olur. Hayvanlarda ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan salgın bir hastalıktır. Şap aşılama kampanyasıyla birlikte yılda iki dönem halinde tüm büyükbaş hayvanların aşılanması hedeflenmektedir." dedi.

- Taşova'da örtü yangını söndürüldü

Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan köy yolu kenarında örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.