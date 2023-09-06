Taşova Emniyet Müdürü Arif Çetin görevine başladı

Çetin, gazetecilere, Taşova'nın güzel bir ilçe olduğunu ve kapılarının herkese açık olduğunu belirtti.

Amaçlarının ilçe halkının huzur ve güvenini sağlamak olduğunu belirten Çetin, "Devlet büyüklerimizin bize verdiği bu kutsal görevi yerine getirmek için canla başla çalışacağız. Vatandaşlarımızla iç içe olarak daha refah bir yaşam sürdürmek için hizmet etmeye gayret göstereceğiz." dedi.

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