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        Amasya'da polisler vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:34
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        Amasya'da polisler vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
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        Ekipler, kentin kalabalık yerlerinde vatandaşlara broşür dağıtarak, dolandırıcılık olaylarına karşı nasıl tedbir almaları gerektiğini anlattı.

        Vatandaşlar, yapılan bilgilendirmeden memnun olduklarını ifade etti.

        Ekiplerin, kent genelinde vatandaşları telefon ve internet dolandırıcılığına karşı bilgilendirmeye devam edecekleri belirtildi.

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