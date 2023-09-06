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        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Amasya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:55 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:55
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        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Yağmur Aslan (8), Gizem Aslan (16), Gamze Aslan (23), Mine Atılgan (39) ve Muharrem Eroğlu (25) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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