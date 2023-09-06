Suluova Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Erhan Yaylacı oldu

Yedikuğular Kuş Cenneti Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, 26 boyda 77'si başpehlivan 406 güreşçi ter döktü.

Final güreşinde Hüseyin Civelek ile karşılaşan Erhan Yaylacı, rakibinin omzundan sakatlanması üzerine hakem kararıyla başpehlivan oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Karakucak Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya Hopur, güreşe katkısı ve güreşçilere desteği dolayısıyla Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'a teşekkür plaketi takdim etti.

Güreşlerin sonunda dereceye giren pehlivanlara da ödüllerini Başkan Üçok ile Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve protokol üyeleri verdi.

Fatih Üçok, güreş meydanında yaptığı konuşmada, "Hamdolsun Suluova'mız birliğini, beraberliğini her programda olduğu gibi bugün de gösterdi. Sizlerin desteği ve duası inanın bizleri son derece memnun ediyor. Göreve geldiğimiz günden beri binlerce çocuğumuza spor yaptırdık. İlk işimiz Belediyespor Kulübünü kurmaktı. 10 branşta lisanslı çocuklarımızı müsabakalara hazırladık. Hiçbir şey yapamadıysak spor yaptırdık. Sadece Belediyespor Kulübünü değil ilçemizdeki tüm spor kulüplerini ve okullarımızın takımlarını destekleyip binlerce çocuğumuza spor yaptırdık. Farklı spor yatırımlarını gerçekleştirdik. Sentetik çim saha, yüzme havuzu, gençlik merkezi, kültür merkezi, semt sahaları, basketbol sahaları ve onlarca eserimizi Suluova'mıza kazandırmış olduk. Gençliğe ve spora yapılan yatırımları ben hakikaten çok önemsiyorum. Çünkü gençlik bizim yarınımız, onların en iyi koşullarda yetiştirilmesi bizim birinci görevimiz." ifadelerini kullandı.