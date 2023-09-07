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        Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası 11 Eylül'de başlayacak

        Amasya Şeker Fabrikası AŞ Yönetim Kurlu Başkanı Ahmet Özarslan, Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyasının 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:30 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:32
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        Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası 11 Eylül'de başlayacak
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        Özarslan, yaptığı açıklamada, fabrikadaki tüm revizyon çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ve yeni kampanya döneminin sıkıntısız geçmesi için tüm tedbirlerin yerine getirildiğini belirtti.

        Şeker Fabrikası'nın 70. kampanya döneminde 110 bin dekar pancar ekimi gerçekleştirildiğini belirten Özarslan, "675 bin ton pancar tesellümü kendi sahamız için ve 150 bin ton pancar tesellümü de dış saha için planlanmaktadır. Pancar hasadını kolaylaştırmak için 2 adet 6 sıralı Ropa Panther söküm makinesi, 1 adet Ropa Maus 5 yükleme makinesi fabrikamız bünyesine kazandırılmış olup çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır. Holmer 6 sıralı 2 adet hasat makinelerimizin de bakımları yapılmış olup hasada hazır hale getirilmiştir." dedi.

        Kendilerine bağlı bölgelerden verilen tesellüm programları dahilinde pancarları, temiz ve baş kesimi tesellümüne uygun bir şekilde hasat edilerek teslim edilmesi hususunda çiftçilere hatırlatmada bulunan Özarslan, "Fabrikamız resmi açılış töreni 15 Eylül 2023 Cuma günü saat 09.30’da yapılacak olup 70. kampanyamızın şirketimize, çiftçilerimize, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim." İfadelerini kullandı.

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