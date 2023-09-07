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        Amasya'da kablo hırsızlığına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Barajı Sulama Birliğine ait pompa istasyonundan kabloların çalınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:41 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:41
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        Amasya'da kablo hırsızlığına ilişkin soruşturma başlatıldı
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        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüzbey köyü yakınlarında bulunan ve drenaj kanalından aldığı atık suyu ana kanala aktaran pompa istasyonu içerisindeki motor ve panolara bağlı kabloların kesilerek çalındığını belirledi.

        Ekipler, istasyonunun etrafındaki tel örgüleri kesen ve kapı kilidini kırarak hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ayrıca, şüphelilerin istasyon içerisindeki elektronik tesisata da zarar verildiği görüldü.

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