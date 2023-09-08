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        Gümüşhacıköy'de jandarma trafik denetimi yaptı

        Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik ve asayiş denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:53
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        Gümüşhacıköy'de jandarma trafik denetimi yaptı
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        İlçe girişinde bulunan uygulama noktasında yapılan trafik kontrolünde sürücülere trafik kazalarının önlenmesi için hız, alkol, emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya önceliği konulu bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

        Ayrıca kontrol noktasına araç içerisindeki çocuklara da jandarma boyama kitabı verildi.

        Yapılan uygulamada, 187 araç ve 457 kişinin sorgulaması yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin, halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde devam ettirileceği belirtildi.

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