Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Depremden etkilenen Ahmet Assaf korkularından kortta kurtuldu:

        UMUT YEŞİLYURT - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, duvarları yıkılan evlerinden sağ kurtulan 13 yaşındaki Ahmet Assaf Korkmaz, tenis kortlarında deprem travmasını atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremden etkilenen Ahmet Assaf korkularından kortta kurtuldu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da duvarları yıkılan evlerinden ailesi ile birlikte sağ kurtulan Ahmet Assaf, Amasya'ya yerleşti.

        Adıyaman'da tenisle ilgilenen genç sporcu, depremin etkisinden kurtulmak için burada tenise yeniden başladı.

        Anadolu Yıldızları Lig'inde Türkiye Şampiyonasına katılan Korkmaz, yarı finale kadar yükselmeyi başararak, deprem travmasını üzerinden attı.

        Genç sporcu AA muhabirine, deprem esnasında büyük korku yaşadığı için donup kaldığını anlattı.

        Evinin duvarlarının yıkılmaya başladığını aktaran Korkmaz, "Adıyaman'da gerçekleşen depremde birinci katta oturduğumuz için duvarlar yıkılmaya başlayınca hemen aşağıya atladık, böylelikle depremden yara almadan kurtulduk. Sonrasında ailemle birlikte Amasya'ya taşındık. Adıyaman'da tenise başlamıştım, Amasya'da da ailemin desteğiyle yeniden spora başladım. Burada hocalarım bana çok yardımcı oldu. Hatta beni hemen Türkiye şampiyonasında oynattılar. İlk turnuvamda yarı finale kadar yükseldim. Tenis oynayarak depremi tamamen unuttum." dedi.

        Korkmaz, teniste profesyonel bir sporcu almak istediğini de dile getirdi.

        Tenis Antrenörü Fatih Tokmak ise hayata tutunmanın en önemli objelerinden birinin spor olduğunu ve Ahmet'i de yeniden spora yönlendirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Sonuçta spor bu tarz sıkıntıların giderilmesinde en önemli etkinliklerden biri. Ahmet’i aramıza aldık, çok kısa zamanda uyum sağladı. Depremin etkilerini yavaş yavaş atlattı. Bizimle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Anadolu Yıldızları Ligi'ne katıldı. Samsun, Elazığ ve Erzincan’da gruplara geldi. Sporcularımızla oralarda gayet sosyalleşti, kaynaştı. Ahmet şu anda normalleşme sürecinde çok güzel bir seviyeye geldi. Ahmet hayata tenisle ve sporla tutundu."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        İstanbul'daki okullarda 1 milyon lisanslı öğrenci hedefi
        İstanbul'daki okullarda 1 milyon lisanslı öğrenci hedefi
        İstanbul'da balık boyu denetimi yapıldı! İstavritten kötü haber!
        İstanbul'da balık boyu denetimi yapıldı! İstavritten kötü haber!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!
        Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri öldü
        Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri öldü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?

        Benzer Haberler

        Merzifon'da bir ahırda çıkan yangın söndürüldü
        Merzifon'da bir ahırda çıkan yangın söndürüldü
        Diyalize giderken otomobil çarpmıştı; 4 gün sonra öldü
        Diyalize giderken otomobil çarpmıştı; 4 gün sonra öldü
        Gümüşhacıköy'de jandarma trafik denetimi yaptı
        Gümüşhacıköy'de jandarma trafik denetimi yaptı
        Amasya'da kablo hırsızlığına ilişkin soruşturma başlatıldı
        Amasya'da kablo hırsızlığına ilişkin soruşturma başlatıldı
        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı
        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı
        Taşova'da yeni eğitim öğretim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı
        Taşova'da yeni eğitim öğretim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı