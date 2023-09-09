Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 100. yılı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.
Giriş: 09.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:20
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda CHP Gümüşhacıköy ilçe Başkanı Kudret Taştan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Taştan, yaptığı konuşmada, partilerinin 100. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.
Programa, partililer katıldı.