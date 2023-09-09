Taşova Belediye Başkanı Öztürk'ün vefat eden oğlu toprağa verildi
–Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün vefat eden 30 yaşındaki oğlu Talha Murat Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı.
Doğuştan bedensel engelli olan Öztürk, evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansla Taşova Devlet hastanesine kaldırılan Talha Murat Öztürk müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Evinde helallik alındıktan sonra Çarşı Camisine getirilen Öztürk’ün cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi mezarlığına toprağa verildi.
Cenaze törenine merhumun ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, siyasiparti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.