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        Merzifon'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Merzifon ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 09:09 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:09
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        Merzifon'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sanayi Sitesi'nde, oto elektrik işi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

        İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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