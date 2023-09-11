Merzifon'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Merzifon ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.
Giriş: 11.09.2023 - 09:09 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:09
Sanayi Sitesi'nde, oto elektrik işi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.