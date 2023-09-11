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        Amasya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

        Amasya'da 2023-2024 eğitim öğretim yılıyla birlikte 53 bin öğrenci ders başı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:17 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:17
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        Amasya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
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        Merkezde 25 bin 993 öğrenci ders başı yaparken, il genelinde 270 okulda 3 bin 56 sınıfta 4 bin 243 öğretmenle ile birlikte toplam 53 bin 986 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı.

        Fatih İlkokulu'nda öğrenciler büyük bir heyecanla okullarına giderek bahçede sıra oldu. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına çıktı.

        Üçüncü sınıf öğrencilerinden 8 yaşındaki Gülce Yücel, "Bugün okullar açıldı ve çok heyecanlıydım. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim. Çok mutluyum." dedi.

        Sekiz yaşındaki Betül Gök ise, "Çok mutluyum okullar açıldığı için. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim." diye konuştu.

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