Suluova'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şeker İlkokulu ile Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Davu, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Okulöncesi ve birinci sınıfların, "Okula Uyum Eğitimi Dönemi" kapsamında 4 Eylül 2023 tarihinde okula başladığını hatırlatan Davu, "11 Eylül 2023 Pazartesi günü ilçe genelindeki 14 ilkokul, 18 ortaokul, 2 köy okulu, 13 lise, 4 bağımsız anaokulu, 1 Mesleki Eğitim Merkezi, 1 Bilim ve Sanat Merkezi olmak üzere toplamda 53 okulumuzda yaklaşık 9 bin öğrenci ile 700 kadar eğitim çalışanımız dersbaşı yaptı." dedi.

Öğrencilerin kişiliklerinin şekillendiği okul yıllarında onlara hoşgörü cömertlik ve yardımseverlik gibi değerlerin öğretilmesinin önemine değinen Davu, "Eğitimciler olarak öğrencilerimize bırakabileceğimiz en güzel miras iyi ve kaliteli bir eğitimdir. 2023-2024 eğitim-öğretim yılına tüm öğrencilerimizle hep birlikte büyük bir coşku içinde girmenin mutluluğu içindeyiz. Tüm öğrencilerimizi gerçekten çok özlemiştik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza en iyi imkanları sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.