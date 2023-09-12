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        Suluova'da depo yangını söndürüldü

        Suluova'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:27
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        Suluova'da depo yangını söndürüldü
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        Hürriyet Mahallesi Atlılar Sokak'ta Murat İzgi ile Dilaver Küçük'e ait evlerin arasında bulunan depoda yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

        Suluova Belediye İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        İki ev arasındaki depo bölümünde bulunan sobadan çıktığı değerlendirilen yangında depodaki odun ve çeşitli malzemeler ile her iki evin çatı kısımları ve evlerin iç kısımları zarar gördü.

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