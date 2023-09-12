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        Amasya'da jandarma, okul servis araçlarını denetledi

        Gümüşhacıköy İlçe Jandarma trafik ekipleri, öğrenci servislerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:07
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        Amasya'da jandarma, okul servis araçlarını denetledi
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        İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, köylerden öğrenci taşıyan servisleri denetleyerek, şoförlere sürüş teknikleri, emniyet kemerinin önemi, öğrenci indirme bindirme kuralları, şoförün görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, öğrencileri de trafikte görme, görülme ve duyma, emniyet kemeri takmanın önemi ile yaya geçitlerinin kullanımı hakkında bilgilendirdi.

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