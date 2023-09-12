TMO Gümüşhacıköy'de 22 bin ton hububat alımı yaptı Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Gümüşhacıköy ilçesinde toplam 22 bin ton hububat alımı yaptığı bildirildi.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun ilçede alım sürecini tamamladığını belirtti.

Çolak, "Gümüşhacıköy'de 2 bin 21 çiftçi, 22 bin ton hububatı TMO'ya teslim etti. Çok şükür bu sezonu da kazasız belasız bitirdik. Emeği geçen TMO yönetici ve çalışanlarına Gümüşhacıköy çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.