Amasya'da 60 ton saman balyası yandı

Alınan bilgiye göre, Sevincer köyünde Durmuş Çetin’in evinin önünde yığılmış saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

Kısa sürede büyüyen yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi söndürdü.

Yaklaşık 60 ton samanın yandığı alanda soğutma çalışması yapan ekiplerin, yeniden yangın çıkarma riskine karşı kalıntıları belediye ve il özel idaresine ait kamyon ve kepçelerle güvenli bir alana taşıyarak üzerini toprakla kapatacağı belirtildi.