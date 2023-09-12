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        Amasya'da 60 ton saman balyası yandı

        Amasya'da çıkan yangında yaklaşık 60 ton saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:28 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:38
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        Amasya'da 60 ton saman balyası yandı
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        Alınan bilgiye göre, Sevincer köyünde Durmuş Çetin’in evinin önünde yığılmış saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

        Kısa sürede büyüyen yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi söndürdü.

        Yaklaşık 60 ton samanın yandığı alanda soğutma çalışması yapan ekiplerin, yeniden yangın çıkarma riskine karşı kalıntıları belediye ve il özel idaresine ait kamyon ve kepçelerle güvenli bir alana taşıyarak üzerini toprakla kapatacağı belirtildi.

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