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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:23
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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, Fatih Tahtalı'nın kullandığı 26 DC 243 plakalı otomobil, Tugay Kavşağı'nda Metin Irmak yönetimindeki 06 EY 0747 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Muammer Tahtalı, Yiğitcan Tahtalı, Sultan Tahtalı, Ayşe Irmak ve Zeynep Şeyda Irmak, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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