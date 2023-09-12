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        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:17
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        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir şahsın evine operasyon düzenledi.

        Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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