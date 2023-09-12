Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 12.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:17
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir şahsın evine operasyon düzenledi.
Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.