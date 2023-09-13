Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelindeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması ele alındı.

Güldoğan, yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencilerin huzurlu ortamda eğitim görmeleri için okul içlerinde ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Öğrencilerin eğitim alanlarında huzurlu olmalarının temel şartının güvenlik tedbirlerinden geçtiğini dile getiren Güldoğan, "Yeni eğitim öğretim döneminin huzur ve güven içinde sürdürülebilmesi, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması için çaba sarf ediyoruz. Eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile okul müdürleri katıldı.