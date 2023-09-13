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        Taşova Milli Eğitim Müdürü Tümer'den okul ziyareti

        Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla okul ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:32
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        Taşova Milli Eğitim Müdürü Tümer'den okul ziyareti
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        Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu ve Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul idarecilerinden bilgi alan Tümer, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

        Yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Tümer, "Taşova ilçemizde 3 bin 600 öğrenci, 350 öğretmen ve 150 yardımcı personel ile 2023-2024 eğitim öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Köylerimizdeki kapalı okulları yeniden hizmete açmak projesi kapsamında bu yıl Mercimek köyümüzde ilkokulumuzda yeniden eğitim öğretime başladık." dedi.

        İlçe merkezinde bulunan Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde depreme dayanıklılık testleri yapıldığını anlatan Tümer, "Her iki okulumuzun da yıkılıp yıkılmamasına çıkacak sonuç sonunda karar verilecek. Her iki okulumuzun ilçe merkezinde bulunan öğrencileri, taşıma kapsamı ile okullarına ulaştırılacak ve öğle yemeklerini de okullarında yiyecekler." diye konuştu.

        Ziyarette Tümer'e Şube Müdürü Mahmut Üçağaç eşlik etti.

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