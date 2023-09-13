Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da yoldan çıkıp savrulan yolcu otobüsündeki 1 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoldan çıkarak savrulan yolcu otobüsündeki bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yoldan çıkıp savrulan yolcu otobüsündeki 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osman Garipoğlu (63) yönetimindeki 34 EHE 428 yolcu otobüsü, Samsun-Ankara karayolu Tüneller mevkisinde yoldan çıkarak savruldu.

        Kazada, Muğla'nın Bodrum ilçesine giden ve 14 yolcu bulunan otobüsteki yolculardan Beren Ç. hafif yaralandı.

        Beren Ç. 112 Acil Sağlık ekibince Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Taşova Milli Eğitim Müdürü Tümer'den okul ziyareti
        Taşova Milli Eğitim Müdürü Tümer'den okul ziyareti
        Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Merzifon'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Amasya'da 60 ton saman balyası yandı
        Amasya'da 60 ton saman balyası yandı
        TMO Gümüşhacıköy'de 22 bin ton hububat alımı yaptı
        TMO Gümüşhacıköy'de 22 bin ton hububat alımı yaptı