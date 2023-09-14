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        Taşova'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:59
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        Taşova'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Taşova Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Üçağaç, burada yaptığı konuşmada, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın coşkusu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Tüm öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulunan Üçağaç, "Ülke kalkınmasının temeli eğitimdir. Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek bilgi ile olur. Bize yaşam boyu gerekli olacak bilgi ve becerilerin temeli ise okulda atılmaktadır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, aklı ve zekasıdır. Aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten bilgilerle zenginleştiren, okuldur. Okul ayrıca toplu yaşamayı, birbirimizi sevmeyi ve kurallara uymayı öğretir." dedi.

        Program, şiirlerin okunması, şarkıların söylenmesi ve dördüncü sınıf öğrencilerin birinci sınıf öğrencilerine Türk bayrağı vermesinin ardından sona erdi.

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