Suluova'da afet farkındalık eğitimi düzenlendi

Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan programda, Belediye İtfaiye Müdürü ve AFAD Eğitmeni Mehmet Özgan, deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetlere yönelik afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında sunum yaptı.

Türkiye ve Suluova bölgesinin birçok doğal tehlikenin tehdidi altında olduğunun altını çizen Özgan, afetler konusunda bilgi sahibi olarak, afetlere karşı önlem alarak ve afetlere karşı bireysel hazırlıklarımızı tamamlayarak afet bilinci kültürünün oluşturulabileceğini, böylelikle de hayatın tüm alanlarında bu bilincin yaşatılarak ancak afete hazır olunabileceğini dile getirdi.

İlçe genelinde tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara yönelik AFAD eğitimleri düzenlendiğini belirten Özgan, "Bu eğitimlerdeki amaç, birinci derece deprem bölgesi olan Suluova'da yaşayan halkın deprem gibi afetlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda bir farkındalık oluşturmaktır." dedi.