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        Amasya'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kamyonette 298 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 18:09 Güncelleme: 14.09.2023 - 18:44
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        Amasya'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin Gazimahbup Mahallesi’nde bir kamyonette yaptığı aramada 298 litre sahte içki ile 96 sahte bandrol ele geçirildi.

        Ekipler, araçtaki B.Ç, Ö.A. ve M.Y’yı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç. ve Ö.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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