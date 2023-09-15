Amasya'da jandarma esnaf ve öğrencileri güvenlik konusunda bilgilendirdi Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma tarafından esnaf ve öğrenciler, güvenlik konusunda bilgilendirildi.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Jandarma Esnaf El Ele, Daha Güvenli Eğitime Projesi kapsamında okul çevrelerindeki esnaf ile öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

Jandarma ekiplerince okullar ve esnaf dolaşılarak tanıtıldığı çalışmayla ilçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin suçtan uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmeleri hedefleniyor.

Okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanması için esnaftan destek isteyen ekipler, şüpheli durumlarda veya olaylarda kendilerine bilgi verilmesini istedi.