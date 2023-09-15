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        Amasya Merzifon Havalimanı ağustos ayında 11 bin 750 yolcuya hizmet verdi

        Amasya Merzifon Havalimanı, ağustos ayında 11 bin 750 yolcu ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:14
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        Amasya Merzifon Havalimanı ağustos ayında 11 bin 750 yolcuya hizmet verdi
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın 2023 yılı Ağustos ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        İstatistiklere göre, Amasya Merzifon Havalimanı'nda ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 11 bin 750 oldu.

        Ağustos ayında Amasya Merzifon Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 86'ya ulaştı, yük trafiği ise 100 ton olarak gerçekleşti.

        Yılın 8 ayında Amasya Merzifon Havalimanı'ndan 87 bin 390 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 740, taşınan yük ise 694 ton oldu.

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