Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon'dan kısa kısa

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında iş birliği sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının devam ettiğini, kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

        Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.

        - Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine doktor ataması

        Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne atanan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Ercan Kayış, hasta kabulüne başladı.

        Başhekim Selçuk Sezikli, yaptığı açıklamada, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nin çevre il ve ilçelere üst düzeyde hizmet veren bir hastane olduğunu söyledi.

        Her geçen gün hizmet çıtalarını yükselttiklerini dile getiren Sezikli, "Bölge insanına daha iyi, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız göreve başlamıştır. Kendisine, hastanemize, Merzifon'umuza ve hastanemizden hizmet alan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Devasa Hilye-i Şerif, Amasya'da sergilenecek
        Devasa Hilye-i Şerif, Amasya'da sergilenecek
        Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası başladı
        Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası başladı
        Amasya Merzifon Havalimanı ağustos ayında 11 bin 750 yolcuya hizmet verdi
        Amasya Merzifon Havalimanı ağustos ayında 11 bin 750 yolcuya hizmet verdi
        Amasya'da jandarma esnaf ve öğrencileri güvenlik konusunda bilgilendirdi
        Amasya'da jandarma esnaf ve öğrencileri güvenlik konusunda bilgilendirdi
        Amasya'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Amasya'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Suluova'da afet farkındalık eğitimi düzenlendi
        Suluova'da afet farkındalık eğitimi düzenlendi