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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 09:57 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:04
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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Fahri Altuntaş'ın kullandığı 60 DR 466 plakalı otomobil Yeni Mahalle 2. Etap TOKİ Konut Kavşağı'nda Emirhan Öztürk yönetimindeki 55 RD 151 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler Altuntaş ile Öztürk yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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