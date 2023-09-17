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        Amasya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:00
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        Amasya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kamil B. idaresindeki 05 DV 765 plakalı otomobil, Gökçebağ köyünde Sami M'nin kullandığı 05 AAG 785 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan B.B. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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