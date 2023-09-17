Fenerbahçeli futbolculardan Amasya'da yaşayan dow sendromlu Efe'ye jest

Fenerbahçeli futbolcular, Bitexen Antalyaspor maçına çıkmadan önce, cep telefonuyla görüntülü görüştükleri Amasya'da yaşayan 12 yaşındaki down sendromlu Efe Şahin'e selam gönderdi.

Fenerbahçe sevgisiyle bilinen ve iki yıl önce Mesut Özil'in forma gönderdiği Şahin'e, Fenerbahçeli futbolcular yeni bir jest yaptı.

İyilik Hareketi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir'in girişimleriyle Bitexen Antalyaspor maçı öncesinde bazı Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, cep telefonuyla görüntülü görüştükleri Efe Şahin'e selam gönderdi.

Şahin, Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor maçının seremonisini de cep telefonuyla izleme fırsatı buldu.

Efe Şahin’in babası Fatih Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Efe için unutulmaz bir gün olduğunu söyledi.

Oğlunun çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayan Şahin, "Oğluma bundan yaklaşık iki yıl önce yine İyilik Hareketi Derneği'nin girişimleri sonucu Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mesut Özil'in imzalı forması hediye edilerek mutlu edilmişti. İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir'in girişimleri sonucu bugün oynanan Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor maçı öncesi hem teknik heyet hem de futbolcular ile görüştü, maç öncesi yapılan seremoniye katıldı. Bu güzel etkinliği hazırlayarak oğlum Efe’yi mutlu eden Dernek Başkanımıza ve tüm Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde down sendromlu Efe Şahin'e yaşatılan mutluluğa ilişkin, "Amasya'da yaşayan down sendromlu Efe Şahin, görüntülü olarak futbolcularımızla, teknik direktörümüzle, stadımızı dolduran ve ekranları başında maçı takip eden taraftarlarımızla buluştu." ifadelerine yer verildi.