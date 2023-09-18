Merzifon'da jandarma okul servislerini denetledi Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocukların ulaşımının güvenli bir şekilde yapılması için köylerden öğrenci taşıyan servisleri denetledi.

Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eden ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda uyardı.

Kontrollerde çocukların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve emniyet kemeri takmanın önemi de anlatıldı.

Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.