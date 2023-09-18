Amasya'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Amasya'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Yavuz Selim Meydanı'nda, süsledikleri bisikletleriyle toplanan yaklaşık 50 kadın, aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

Daha sonra polis ve zabıta ekiplerinin trafiğe kapattığı yolda Hatuniye Mahallesi'ne kadar pedal çeviren kadınlar, Tekrar Yavuz Selim Meydanı'na gelerek turu tamamladı.

Organizasyon sorumlusu Müzeyyen Sağıroğlu, AA muhabirine, etkinliğin Amasya'da ilk defa yapıldığını söyledi.

Etkinlikle kadının görünürlüğünü artırmayı amaçladıklarını belirten Sağıroğlu, "Avrupa Hareketlilik Haftası 16 ve 22 Eylül tarihlerinde tüm dünyada kutlanan bir etkinlik. Biz de Amasya'da ilk defa süslü kadınlar bisiklet turu gerçekleştiriyoruz. Turumuz meydandan başladı, Amasya’nın tarihi güzelliklerini en azından tanıtmak için bir katkımız oldu. Bu şekilde turumuz birçok kadının katılımıyla gerçekleşmiş bulunmakta." diye konuştu.