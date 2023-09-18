Amasya'da motosiklet kullananlar bilgilendirildi
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki motosiklet kullanıcılarını bilgilendirdi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki motosiklet kullanıcılarını bilgilendirdi.
"Kaskınla yol ver hayata" kampanyası kapsamında Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen konferansta, motosiklet kullanıcılarına güvenli motosiklet kullanımı anlatıldı.
Kentte, bu tarz eğitimlerle Strateji Belgesi ve Eylem Planında belirlenen hedefler doğrultusunda trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılmasının hedeflendiği aktarıldı.