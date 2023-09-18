Amasya'da 90 bin makaron ele geçirildi Amasya'da 90 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 58 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Amasya'da 90 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 58 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine, Suluova ilçesinde takibe aldıkları bir araç içinde arama yaptı.

Operasyonda, 90 bin makaron, 58 kilo kıyılmış tütün ve 4 bin içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.