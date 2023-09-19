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        Şeker hastalığından dolayı bacağı kesilen kadına protez bacak takıldı

        Amasya'da şeker hastalığından dolayı bir bacağı kesilen kadına, Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından protez bacak alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:15 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:19
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        Şeker hastalığından dolayı bacağı kesilen kadına protez bacak takıldı
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        Amasya'da şeker hastalığından dolayı bir bacağı kesilen kadına, Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından protez bacak alındı.

        Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ethem Güdek, yaklaşık 1,5 ay önce ziyaret ettiklerinde, şeker hastalığından bir bacağı kesilen Güler Arduç'a (65) protez bacak sözü verdiklerini söyledi.

        Yaptıkları incelemenin ardından Arduç'a protez bacak takılması için çalışmalara başlandığını belirten Güdek, "Sözümüzü hızlı şekilde tutarak, yaklaşık 40 bin lira civarında protez bacağı taktırıp teyzemizin yürümesine vesile olduk. Elini öpüp, hayır dualarını aldık. Allah bağışçılarımızdan razı olsun inşallah." dedi.

        Arduç ise protez ayağına kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

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